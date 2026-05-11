EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಪಿಎಂವಿಬಿಆರ್ವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO), ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ (PMVBRY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಯಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏನಿದು PMVBRY ಯೋಜನೆ? ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
PMVBRY ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ₹15,000 ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವೇತನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ PMVBRY ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನೌಕರರ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು FAT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಕ್ರಮದಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಗಳು (UAN) ದೃಢೀಕರಿಸದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ PMVBRY ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೌಕರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹15,000 ವರೆಗೆ ವೇತನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
PMVBRY ನಿಗದಿತ ಬೇಸ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,000 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.