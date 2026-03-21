EPFO PF Trasfer: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಂತೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಇದೀಗ ಪಿಎಫ್ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು, ಭಾರತವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದ (SSA) ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 15CA ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 15CB ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದ (SSA) ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು SSA ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನೇರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ SSA ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.