  EPFO ಸಿಂಗಲ್ ಪೂಲ್ ಯೋಜನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO 'ಸಿಂಗಲ್ ಪೂಲ್' ಯೋಜನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

EPFO News: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಕ್ರಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  
1 /6

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈಗ ಒಂದೇ ʼಪೂಲ್ಡ್ ನಿಧಿʼಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. 

2 /6

ಹೌದು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳ ಹಣವನ್ನು ಇಟಿಎಫ್‌ (ETF) ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಪಿಎಫ್‌ಒದಿಂದ ETF ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

3 /6

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 2015 ರಿಂದ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗಳಿಕೆಯ 5 ರಿಂದ 15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಟಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 

4 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.  ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (CBT) ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ETF ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ EPFO ​​ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು (SOP) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.   

5 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ, ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

6 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ SOP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, EPFO ​​ಯಾವುದೇ ಏಕೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆ-ವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ETF ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ SIP (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು 20 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಕುರಿತಾದ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

