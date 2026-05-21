EPFO: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಚಂದಾದಾರರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಆಗದಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸ್ವತಃ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ ಪ್ರವೇಶ ಯೋಜನೆಯು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.