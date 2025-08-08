UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ EPFO ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ: ಯುಎಎನ್ ಜನರೇಟ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ

EPFO Latest News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ- ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ-ಯುಎಎನ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಡಿ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ಇದೀಗ ಉದ್ಯೋಗದಾತಾರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಎನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಯುಎಎನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (FAT) ಮುಖಾಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
* ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು UAN Allotment and Activation ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. * ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಒಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. * ಓಟಿಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಯುಎಎನ್ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯುಎಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಫೇಸ್ ಆರ್ಡಿ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ: >> ಯುಎಎನ್ ಇಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯುಎಎನ್ ರಚಿಸಲು >> ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು >> ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.