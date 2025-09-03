PF News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದ ಶೇ. 12ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಎಫ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸಹ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8.33% ನೇರವಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಗೆ ಹಾಗೂ 3.67% ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದಾರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ...
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಆಗಿರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗ್ಯೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದುಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುಯರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಗೌರವಯುತವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರಿಯೋ? ತಪ್ಪೋ? ಅನುಕೂಲವೋ, ಅನಾನುಕೂಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವೃದ್ದಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಈ ಇಪಿಎಫ್ (ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ) ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಡ್ಡಿ ಹಣಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸಲು, ಬಡ್ಡಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೀಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 8.25% ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆತ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಾತ ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ₹ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ₹ 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸತತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಲಾಭದ ಬದಲಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.