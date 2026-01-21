EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌: ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ₹46,000! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

EPFO Bonus: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ₹46,000 ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ? ಗೊತ್ತಾ...
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿರ್ಧಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹46,000 ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಘೋಷಿಸಿದ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಇನ್ನೂ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನೌಕರರು ವೇತನದಾರರ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು (ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯದಿರುವವರೆಗೆ) ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂ.ಗಳ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯುಎಎನ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.