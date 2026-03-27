  • EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

EPFO 3.0 E-Nomination: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಹೊರತರಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಸದಸ್ಯರು ನವೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0ಗಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲೇ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಶೀಘ್ರವೇ ಇ-ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ.    

ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇ-ನಾಮಿನಿಯಂತಹ ಸರಳ ಹಂತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಭಿಯಾನವು EPFO ​​3.0 ರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ‌ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯೋಜಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ATM-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು UPI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು, ಅರ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ವೇತನದಾರರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

