ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ಹೊಸ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-2026)ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಷರತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇಪಿಎಸ್ 2026 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ' ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (EPS) ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್-2026 (EPS-2026) ರ ಹೊಸ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು "ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯ ವಿಷಯವು ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-1995 (EPS-1995) ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 11(4) ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
2014 ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ₹15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು EPS-2026 ರ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗಡುವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸ ಇಪಿಎಸ್-2026 (EPS-2026) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.