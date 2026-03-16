English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ

Employees Pension Scheme: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ʼಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿʼಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಷರತ್ತು ಇಪಿಎಸ್-2026ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಪಿಎಸ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 
 
1 /6

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ಹೊಸ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-2026)ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಷರತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇಪಿಎಸ್ 2026 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ' ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ 

2 /6

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (EPS) ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್‌-2026 (EPS-2026) ರ ಹೊಸ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು "ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.    

3 /6

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯ ವಿಷಯವು ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

4 /6

ಇಪಿಎಸ್‌-1995 (EPS-1995) ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 11(4) ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ವೇತನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. 

5 /6

2014 ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ₹15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು EPS-2026 ರ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

6 /6

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಗಡುವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸ ಇಪಿಎಸ್‌-2026 (EPS-2026) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

Next Gallery

