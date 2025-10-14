EPS 95: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 150%- 750% ಏರಿಕೆ!

EPS 95 News: ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBT) ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಸೋಮವಾರ(ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13) ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಎಫ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವರೆಗಿನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದೀಗ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಕ್ಲೌಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳಂತಹ ಹಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 13 ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮದನ್ವಯ, ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು (ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ), ವಸತಿ ಅಗತ್ಯಗಳು (ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ 3 ಸಂರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ 100% ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) 1995 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಲ್ಲದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 150%- 750%ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಇಪಿಎಸ್ 1000 ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500ರೂ.(750%) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಬಿಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹2,500ಕ್ಕೆ (150%) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.