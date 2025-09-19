eps pension hike: ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ)ಯಿಂದ "ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ"ಗಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸಭೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ವಿಪ್ರೊದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜಿತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, EPFO ಸದಸ್ಯರು ATM ಗಳು ಅಥವಾ UPI ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್-1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,500 ರಿಂದ ರೂ. 2,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರೂ. 2,000 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,000 ರ ಮೊದಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇಪಿಎಸ್-1995 ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಪಸ್ (i) ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನೀಡುವ ವೇತನದ 8.33 ಪ್ರತಿಶತ, (ii) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ವೇತನದ 1.16 ಪ್ರತಿಶತ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.