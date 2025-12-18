EPS-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS 95 Pension Hike: ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹ 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವಾ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹ 7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಇಪಿಎಸ್-95 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕೈ ಸೇರದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವತ್ತಿವ ಸಂಸತ್‌ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ ಸಂಸದ ರಾಜೇಶ್ ರಂಜನ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು "ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಕೊಡುಗೆ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಪ್ರಯೋಜನ" ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

1995 ರ ಇಪಿಎಸ್‌ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 32 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊರತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ (ಎಚ್‌ಇಎಂಸಿ) ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ನಿಧಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಡಿಎ ನೀಡುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

