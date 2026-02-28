EPS-95 Pension Hike: ಇಪಿಎಸ್-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ₹9,000ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ ವೇತನ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹3,570 ದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹12,500ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ದ 1995 ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ₹9,000ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಾ. ಕಿರ್ಸನ್ ನಾಮದಿಯೊ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ (ಬಿಎಂಎಸ್) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 9,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಈಗಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇಪಿಎಸ್-95 ಒಂದು "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ" ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. 15,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ವೇತನಕ್ಕೆ ವೇತನದ 8.33% ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ, 1.16% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ 1.16% ಕೊಡುಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ₹9,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲು ನಿಧಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ₹6,500 ಇದ್ದ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ವೇತನ ಮಿತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೇತನ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000 - ₹30,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
EPS-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ: (ಪಿಂಚಣಿ ವೇತನ ×ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ) / 70 ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹ ವೇತನ: ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎಯ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ (10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ) ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 × 10 / 70 = ₹3,570 ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ (35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ) ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹25,000 × 35 / 70 = ₹12,500 ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹25,000ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ₹3,570 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.