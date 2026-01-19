English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ 5 ಪಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ!

EPS 95 Pension Hike: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಪಿಎಸ್‌ 95 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್‌ 95 ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತ ₹ 6000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇಪಿಎಸ್‌ 95 ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರನ್ವಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ₹1,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು, ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್‌ 95 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಯೂನಿಯನ್‌ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇಪಿಎಸ್‌ 95 ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹1,000 ದಿಂದ ₹ 6000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2026)  ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

ಇಪಿಎಸ್ 95 ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಪಿಎಸ್ 95 ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯು ಇಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

