English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಘೋಷಣೆ : ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 2.5 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. 
1 /7

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ  ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. 

2 /7

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. 

3 /7

ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರಿಂದ ರೂ. 2,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

4 /7

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

5 /7

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 7,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಂಭವ. ಹಾಗಾಗಿ  ಸಿಬಿಟಿ ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

6 /7

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 2,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಅನೇಕ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 2.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

7 /7

ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಮೇಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹೊರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

pension EPS Pension Monthly minimum pension Private Employee

Next Gallery

Jupiter Transit: ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬಲ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರ್ಶಿವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ