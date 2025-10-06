ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗಿದು ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,000 ಆಗಿದೆ. ನೌಕರರು ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲಿವೆ. ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.