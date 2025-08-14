ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ!? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

eps pension big update: ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ಒ ನೀಡುವ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ 12% ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, 1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ಪಾಲು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು 8.33% ಇಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರೂ. 1,000 ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಳದ 1.16% (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 15,000 ವರೆಗೆ) ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ 1.16% ಕೊಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್, 1995 ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹1,000 ರಿಂದ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, “ಇಪಿಎಸ್ ಒಂದು ‘ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ’ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಬಂಡವಾಳವು (i) ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲು ಸಂಬಳದ 8.33 ಪ್ರತಿಶತ; ಮತ್ತು (ii) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ವೇತನದ 1.16 ಪ್ರತಿಶತ (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000/- ವರೆಗೆ) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
"ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1995 ರ ಇಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 31.03.2019 ರಂತೆ ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಕೊರತೆಯಿದೆ," ಎಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿದರು.
"ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರವು 1995 ರ ಇಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1000 ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಪಿಎಸ್ಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 1.16 ರ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಪಿಎಸ್ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.