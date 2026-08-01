Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /EPS Pension Hike: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ₹7500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

EPS Pension Hike: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ₹7500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByYashaswini V
Published: Aug 01, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:53 AM IST

ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಇಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. 

EPS Pension Hike1/6

ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು  1,000 ರೂ. ಗಳಿಂದ 7500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ, ಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ₹7500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

EPS Pension Hike2/6

ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಸದ

ಇಪಿಎಸ್‌ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹7500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಪಿಎಸ್-95 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿಯೂ ಸಹ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಏನು ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಸದ ಭೌಸಾಹೇಬ್‌ ರಾಜಾರಾಮ್‌ ವಾಕ್ಚೌರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.   

EPS Pension Hike3/6

ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಇಪಿಎಸ್‌ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತಂತೆ ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಸದನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

EPS Pension Hike4/6

ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ

ಇಪಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಪಿಎಸ್‌ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.  

EPS Pension Hike5/6

ಇಪಿಎಸ್‌ 2026

ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಇಪಿಎಸ್-‌ 1995 ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 2026 (ಇಪಿಎಸ್-2026)‌ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಸ್-2026‌ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.   

EPS Pension Hike6/6

ಇಪಿಎಸ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ?

ಇಪಿಎಸ್-2026‌ ಈ ಹಿಂದಿನ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1995 ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 1971 ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
EPS Pension hike
EPFO News
EPFO
EPS Pension 2026
EPS Pension 1995
EPS 95 Pension Hike
pension
Pension Hike
shobha karandlaje
Parliament

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಶಂಕೆ? ಯುವಕನಿಂದ ಬಂಡೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು..!
2
3
4
5