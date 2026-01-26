EPS 95 Pension Hike: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ಮಂಡಿಸುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ EPFO ಚಂದಾದಾರರ ಗಮನ ಈಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಇರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ EPFO ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದಶಕದ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಕೇವಲ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 7,500 ರಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರವು 'ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಾಯಕರನ್ನು' ನೇಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ (ಬಿಜೆಎಸ್) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 'ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ' ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.