ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ

Actress lifestyle : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರೇ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು.. ಇವರು ಇಂಥಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ನಟಿ ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಿಂಕ್ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯುವ ನಟಿ, ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕುಡಿದು ಎದ್ದೇಳಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಎಸ್ತರ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 

ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಇಡೀ ದಿನ ಮಲಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದರೂ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು  ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗಿಂತ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರಬಹುದು.

ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. 

