Chura Ke Dil Mera Song: ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ" ಚಿತ್ರದ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ಪೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 90ರ ದಶಕದ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇರಾ" ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.
1994ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ "ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.
"ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇರಾʼ ಹಾಡಿನ ಹವಾ ಅಂತೂ ಈಗಲೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡು.
ಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇರಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೂಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇರಾʼ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನು ಮಲಿಕ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರ್ ಸಾನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇರಾʼ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್ನ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.