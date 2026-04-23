English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್:‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್!‌

Chura Ke Dil Mera Song: ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ" ಚಿತ್ರದ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಐಕಾನಿಕ್‌ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ಪೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
1 /6

ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಲವ್‌ ಸಾಂಗ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 90ರ ದಶಕದ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್‌ ಮೇರಾ" ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.

2 /6

1994ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ "ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.

3 /6

"ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್‌ ಮೇರಾʼ ಹಾಡಿನ ಹವಾ ಅಂತೂ ಈಗಲೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡು. 

4 /6

ಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್‌ ಮೇರಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಕೂಲ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಹಾಗೂ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. 

5 /6

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ‌ ಐಕಾನಿಕ್‌ ಸಾಂಗ್ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್‌ ಮೇರಾʼ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನು ಮಲಿಕ್‌ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರ್‌ ಸಾನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್‌ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

6 /6

ಈಗ ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ʼಚುರಾ ಕೆ ದಿಲ್‌ ಮೇರಾʼ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾರಿಷಸ್‌ನ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

