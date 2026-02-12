ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು, ಹುಷಾರ್‌..!

ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸನೆ ಮುಗಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದು ಸುಟ್ಟಂತಹ ಕೋಳಿಯ ಚರ್ಮ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೃದಯದ ಅಪಾಯಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೋ, ಎರಡೋ ಬಾರಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೋಳಿಯ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕರುಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೇ ತಿಂದರೆ ವಿಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರುಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.
ಯಾವುದೇ ಕೋಳಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ ಕೋಳಿಯಾಗಿರಲಿ ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೋಳಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಕೋಳಿ ಸದಾ ನಡೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಳಕು ಇರುವುದಲ್ಲದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ, ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಸೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇ ಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಳಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ.