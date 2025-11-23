English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

investing in gold for long-term: ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಸಿಎಜಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
1 /5

investing in gold for long-term: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.50 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.  

2 /5

ಇಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಇಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.  

3 /5

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2000 ರಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ ₹4,400 ಇತ್ತು. ಈ ಬೆಲೆ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿತು. ಸರಾಸರಿ, 2000 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25 ರಿಂದ 35 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.  

4 /5

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹7.0–7.5 ಲಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.   

5 /5

ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.   

Gold Investment Gold price trend Gold as Safe Haven gold returns How to buy gold what will the price of gold be in the future how to buy gold at a low price how to buy gold how to buy jewelry how to profit from gold what will the gold bought now be like in the future is it good to invest in gold for the long term expert advice ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೃಇದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಈಗ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತಮವೇ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ದೀರ್ಘಕಲದ ವೆರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

Next Gallery

ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌