ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,000 ರೂ.! ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಭವಿಷ್ಯ..

Gold Rate decline: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.38 ರಷ್ಟು ಇಳಿಯಲಿದೆಯೇ? ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
38% ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?: 'ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ US$1,820 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,080 ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 55,496 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ?: ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 1,045 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 71 ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ: ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ತಜ್ಞರು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,500 ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $3,300 ತಲುಪಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 38% ರಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ.