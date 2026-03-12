ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೀ ₹70,000! ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ತಜ್ಞರು..

Gold price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಸದ್ಯ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಚಿನ್ನದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 24k ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 1.65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,120 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 70 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನವನ್ನ 1,20,960 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 16,495 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ 1,31,960 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ 300 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,00,000 ರೂ. ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 15,775 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 14,950 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನಂತರ 70,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕುಸಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಡಾಲರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿಗೆ 70,000 ರಿಂದ 80,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 70,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿದು ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು ಅಸಂಭವವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ, ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 70,000 ರೂ.ಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.