ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌.. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ!

ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂಬರುವ 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದರೆ, ಪರಿಣಾಮವು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಎರಡಂಕಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರುವಾಗ ಚಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕೇವಲ 8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ 250 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಸುಮಾರು 94 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಸೂಚಕವಾದ ಇಂಡಿಯಾ VIX, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು 15-16 ತಲುಪಿದಾಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಏರಿಳಿತವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ನಗದುಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇವುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೊಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಆಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.