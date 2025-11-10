English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌

ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 'ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌

Salman Khan Katrina Kaif:‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 
ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.  

ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ದಂಪತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ..  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಕಾಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್, "ಈ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಯಿಜಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಫ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..   

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

