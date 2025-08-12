ʼಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ...ʼ; ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾದ್ರ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! 2ನೇ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌: FACT Check

Sania Mirza marriage FACT Check: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಆಗಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶೋಯೆಬ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಸನಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಶೋಯೆಬ್ ಜೊತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಉಮೈರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಉಮರ್ ಅವರು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, "ಇದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್- ಅವರ ವಧು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ವಧು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಉಮೈರ್ ಶೇರ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವಧುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಉಮೈರ್ ಮೊದಲು 2020 ರಲ್ಲಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಉಮೈರ್ ಜಸ್ವಾಲ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಯೇಷಾ ಅಲಿ ಎಂಬವರನ್ನು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಉಮೈರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮರುಮದುವೆಯಾದರು ಎಂದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.