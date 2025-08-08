ಈತನ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯ್ತ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ

Cricketers retirement: ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಹಂನಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ?
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಗ್ರೆಗ್ ಚಾಪೆಲ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ 'ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ.. ಆದರೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಾಯಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಪರೂಪದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಹ, ಆಟಗಾರರ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ, ಚಾಪೆಲ್ ಮತ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸ್ವತಃ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ನಾಯಕನ ಸಹಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ರೈಟ್, ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚದುರಂಗ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಂಜಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿನ 'ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ.
"ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಯುಗ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಹೊಸ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ಜೋಡಿ ಹೀಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಐಪಿಎಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಜಗತ್ಜಾಹೀರಾತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಂಭೀರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳ ಮಾತು.