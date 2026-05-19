  • /90s ಕಿಡ್ಸ್ ಫೇವರಿಟ್ ಫಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್ ಹಾಡಿಗೆ 25 ವರ್ಷ.. ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 19, 2026, 05:01 PM IST|Updated: May 19, 2026, 05:01 PM IST

Falguni Pathak’s 'Sawan Mein Morni' Still Has GenZ Grooving: 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪಾಪ್‌ ಸಂಗೀತ ಇಂಡಿಪಾಪ್‌ ಎಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್‌ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತಲೆದೂಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. 

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪಾಪ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್‌ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್‌ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಅವರ ಗೀತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಿರಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್‌ ಅವರ 'ಸಾವನ್ ಮೇ ಮೋರ್ನಿ ಬಂಕೆ ಮೇ ತೋ ಛಂ-ಛಂ ನಾಚು' ಗೀತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್‌ ಅವರ 'ಓ ಪಿಯಾ' ಆಲ್ಬಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಯಾಗಿರುವ 'ಸಾವನ್ ಮೇ ಮೋರ್ನಿ ಬಂಕೆ ಮೇ ತೋ ಛಂ-ಛಂ ನಾಚು' ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸಿಂಗ್‌ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ (Cult Classic Monsoon Song) ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಡಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.  

ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್‌ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದ 'ಸಾವನ್ ಮೇ ಮೋರ್ನಿ ಬಂಕೆ ಮೇ ತೋ ಛಂ-ಛಂ ನಾಚು' ಹಾಡು ಸರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, 4 ನಿಮಿಷ 42 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುನುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಸಾವನ್ ಮೇ ಮೋರ್ನಿ ಬಂಕೆʼ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ದೇಸಿ ಭಾವನೆ. ಇದು ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಸಹ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಹಾಡು. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಈ ಹಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದ್ದ ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಆ ಕಾಲದ 'ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತ' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾವ್ & ಸಪ್ರು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ  ಶ್ವೇತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆ ಕಾಲದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಆಲ್ಬಮ್‌ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಸಾವನ್ ಮೇ ಮೋರ್ನಿ ಬಂಕೆʼ ಕಲ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸಿಂಗ್‌ ಗೀತೆ ಇಂದಿಗೂ, ಈ ಹಾಡು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಕೇವಲ 90s ಕಿಡ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ GenZ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

