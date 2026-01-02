ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ.. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ! ಈ ದಂಪತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ..

Famous actor and Actress: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಇವರು ನಿಜ ಜೀವದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Famous actor and Actress: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವವರ ಜೀವನವೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿತ್ - ಶಾಲಿನಿ, ಸೂರ್ಯ - ಜ್ಯೋತಿಕಾ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಜೆಮಿನಿ ಗಣೇಶನ್ - ಸಾವಿತ್ರಿ, ಎ.ವಿ.ಎಂ. ರಾಜನ್ - ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳು ನಟ-ನಟಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? - 1952 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸೇತಪಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜೇಂದ್ರನ್. ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2008 ರಲ್ಲಿ 'ತೀಕುಚ್ಚಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿ.ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ. ಅವರು ನಟಿ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ 'ಕೈಥಿಯಿನ್ ಕಾದಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಎ.ಕೆ. ವೇಲನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅರುಣಾಚಲಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರಾದರು. 'ಖೈತಿಯಿನ್ ಕದಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಬಡವ. ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಾಯಿ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಅನಾಥಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಾಯಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್., ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಗೆಳತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವಳ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉಳಿದ ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 1963 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಇದರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು, 1961 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಹೌದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದರು.
ಸಿ.ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಎವಿಎಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಕುಲ ದೈವಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. 'ಕುಲ ದೈವಂ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ವಿಜಯಕುಮಾರಿಯ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದರು. ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಿಜಯಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದವರು ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್. ನಂತರ, ಅವರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು.