ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!

famous actress Gautami daughter : ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ... 
1 /10

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುಡುಗರು ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಕೆ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿ. 

2 /10

ಆ ಸುಂದರ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಗೌತಮಿ. 

3 /10

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

4 /10

'ಜಂಟಲ್‌ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ 'ಚಿಕುಬುಕು ರೈಲೆ' ಹಾಡು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಗೌತಮಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

5 /10

ಗೌತಮಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮಿ ಈಗ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

6 /10

ಗೌತಮಿ ಸಂದೀಪ್ ಭಾಟಿಯಾ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ 1999 ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಭಾಟಿಯಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 

7 /10

ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌತಮಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಅವರಿಂದಲೂ ಗೌತಮಿ ದೂರವಾದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

8 /10

ಈಗ ಗೌತಮಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮಿಯ ಮಗಳು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. 

9 /10

ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮನಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಗೌಮಿ ಪುತ್ರಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

10 /10

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Actress Gautami daughter famous actress Gautami south actress

