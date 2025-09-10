ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!

famous actress Gautami daughter : ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುಡುಗರು ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಕೆ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿ.
ಆ ಸುಂದರ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಗೌತಮಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
'ಜಂಟಲ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ 'ಚಿಕುಬುಕು ರೈಲೆ' ಹಾಡು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಗೌತಮಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಗೌತಮಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮಿ ಈಗ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮಿ ಸಂದೀಪ್ ಭಾಟಿಯಾ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ 1999 ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಭಾಟಿಯಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌತಮಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಗೌತಮಿ ದೂರವಾದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಗೌತಮಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮಿಯ ಮಗಳು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮನಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಗೌಮಿ ಪುತ್ರಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.