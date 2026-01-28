ಡಯಟ್ ಮಾಡದೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಇಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

Hansika Motwanni diet tips : ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ 'ನಾನು ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ... ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಬಿಡಿ.. ಆದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಅವರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿಯೂ ಒಬ್ಬರು.
ಹಲವಾರು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹನ್ಸಿಕಾ, ತಾನು ಯಾವುದೇ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಆಹಾರದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಫರಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನಾನು ಹನ್ಸಿಕಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹನ್ಸಿಕಾ, "ನಾನು ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಫರಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ "ನಾನು ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ, ಶ್ರೋಣಿಯ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಸುಸ್ಥಿರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಹನ್ಸಿಕಾ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ತರಬೇತಿ ತನಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಈಜು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯದ ಆಹಾರಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಅವು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹನ್ಸಿಕಾಗೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್. ಕಣ್ಣನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಹ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧನಂಜಯನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ.