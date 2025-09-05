English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. 40 ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Famous Actress hording caused accident: ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕ್ರೇಜ್‌ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಕಿಯ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. 

ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 40 ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೇದಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸರೋಜಾ ಎಂಬ ವೇಶ್ಯೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. 

ವೇದಂ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪಂಜಗುಟ್ಟ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

ಆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 40 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಅನುಷ್ಕಾ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ನೋಡುತ್ತ ಜನರು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಪಘಾತಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು GHMC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಘಾಟಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.

