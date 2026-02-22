100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟರೂ ಆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲ್ಲ..! ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳಿದ ನಯನತಾರ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟ ಯಾರು..?

Nayanthara rejected 100 Cr offers : ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಮೂಕ್ಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ನಟ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸರವಣನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸರವಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸರವಣನ್, 'ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದುರೈ ಸೆಂಥಿಲ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಾಯಲ್ ರಜಪೂತ್, ಶಾಮ್, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಜೆರೆಮಿಯಾ, ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದರೂ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
