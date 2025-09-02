ಸುದೀಪ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು... ಕಾರಣ ಇವರೇನಾ?

Shriya Saran : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರಸು, ಚಂದ್ರ, ಕಬ್ಜಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್ 2018ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಟಗಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆಂಡ್ರೇ ಕೊಸ್ಚೀವ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಶ್ರೀಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೇ ಅವರಿಗೆ ರಾಧಾ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ 07 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀಯಾ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಆಂಡ್ರೇ ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 1994ರಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ 1995ರಲ್ಲಿ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಜನಿಸಿದ್ದಳು.
ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೇ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕಿಗೆ ಈ ಮಗಳೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಂಡ್ರೇ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆಂಡ್ರೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಕೂಡ ಜನಿಸಿದೆ. ಆಂಡ್ರೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಿನಿಂದ ಈಗ ಶ್ರಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೇ ಅವರ ಮಗಳು ವಿವಾಹವಾದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಡ್ರೇ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೇ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರೇ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.