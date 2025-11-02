English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Actress Sneha: ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
Actress Sneha: ಸ್ನೇಹಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು. 'ತೋಳಿವಲಾಪು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ನಾಯಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸ್ನೇಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.  

ಅವರು ತೆಲುಗಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹ, ವದಿನಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ವಿನಯ ವಿಧೇಯ ರಾಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಲಿಯೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.  

ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಾ, ಈಗ ಸೀರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯಂ ಎಂಬ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನೇಹಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.  

ಸ್ನೇಹಾ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ನೇಹಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.  

