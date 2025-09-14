ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದ ಟಾಪ್ 5 ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು! "ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್‌ ಬ್ರೇನ್‌"ಗೆ ಈ ಸುಂದರಿಯರೇ ಉದಾಹರಣೆ..

actresses who are doctors: ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಟಾಪ್ 5 ನಟಿಯರು ಇವರು. ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
actresses who are doctors: ಸಿನಿಮಾ ಅಚ್ಚರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ "ಕಿಸ್" ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವೀಧರೆಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲೀಲಾ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಟನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು ಇತರ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟರು. ನಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಟಿಬಿಲಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ಶಂಕರ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲು ಓದಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಶಿವಾನಿ ರಾಜಶೇಖರ್. ಅವರು ತೆಲುಗು ನಟ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಗಳು. ಶಿವಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಜೀವಿತಾ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಆದಿ ಅವರ 'ಅನ್ಬರಿವು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ವೈದ್ಯೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತರುವಾಯ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಜಗಮೆ ತಂತ್ರಂನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕುಮಾರಿ ಪೂಂಕುಝಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದರು.