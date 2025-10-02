Famous Anchor pregnancy: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಕೊನೆಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರೂಪಕಿ ಸವಿತ್ರಕ್ಕ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊನೆಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ..
ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕನಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಗಂಗೂಲಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರವೂ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಜ್ಯೋತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಳು ಹತ್ತದ ಪರ್ವತವಿಲ್ಲ, ಮಾಡದ ಪೂಜೆಯಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಅವಳ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 'ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ವೆಂಕಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಮಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ "ನನಗೆ ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾಗಿವೆ.. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ತಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದರು.
ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಂಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಆಂಕರ್ ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿತ್ರಿಯವರ ಪತಿ ಪತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಿವಜ್ಯೋತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.