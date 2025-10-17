20 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಸಾಂಗ್ಸ್.. ತನಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ 4 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ!

ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.16 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಂತೆಯೇ, ಆಶಾ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ: ಎ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ತಾಯ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕವು 1949 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 16 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಆಶಾ ಅವರ ಮದುವೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆಶಾ ಅವರ ಪತಿ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ, ಆಶಾ ಮತ್ತು ಗಣಪತ್ರಾವ್ ನಡುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಆಶಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಕಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಪತಿ ತುಂಬಾ ಮುಂಗೋಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮಗು ಆನಂದ್ ಜೊತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಶಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು
ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆಶಾ ಅವರ ಮಗಳು ವರ್ಷಾ 2008 ರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು.ಆದರೆ ಆಗ ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ 2012 ರಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಾ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.