ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಾರಾ ಜೋಡಿ! ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತಿದ್ದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಧಿಡೀರ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಿರುಗಾಳಿ..

Famous Couple Divorce Rumours: ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಬೇಡವಾದ ಹೆಸರು. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬೇಡವಾದ ಹೆಸರು. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸುಂದರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಿಕಾಸ್ ವಾಸು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಹಿಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮಂತಾ-ನಾಗಚೈತನ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಸ್ವಾತಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಸ್ವಾತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವರು, ಆ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಂತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಚಾರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.