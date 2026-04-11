English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ನನ್ನ ಲವ್‌ ಮಾಡು.. ಅಂತ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಮಹಿಳಾ MLA ಕಿರುಕುಳ..! ಹೀರೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕಿ

Actor Harassed by lady MLA : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಿನ್ನ.. ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಟಾರ್ಚರ್.. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರ ಬರಲು ಒದ್ದಾಡಿದ ರೀತಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ.. ಇಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 
1 /5

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲೆಪ್ಪಿ ಅಶ್ರಫ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಅವರು ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

2 /5

ಹೌದು.. ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ನಟನ ಅಂದ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.

3 /5

ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ತಡ, ಆ ಶಾಸಕಿ ನಟನಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಅವರು ಅದೆಷ್ಟೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ "ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸು" ಎಂದು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಈಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

4 /5

ಈ ಕಿರುಕುಳ ಅತಿಯಾದಾಗ ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಿ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ತಂದೆ). ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಕರುಣಾಕರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಪದ್ಮಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ.

5 /5

ಸದ್ಯ ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಅವರು ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಪಲ್" ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜು ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಎಂಎಲ್‌ಎ ಯಾರೂ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.. 

Next Gallery

