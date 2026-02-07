English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳು.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ..! ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ

Actress Soundarya daughter : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟ ನಟಿಯರು ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ಈ ನಟಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇದೀಗ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೆಲುವು ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಹಾಟ್‌ ಟಾಪಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 
ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಿಂಚುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನೇಕ ನಟಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಯೂ ಒಬ್ಬಳು..

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈಕೆ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಈ ಚೆಲುವೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ನಂದಿನಿ ರಾಯ್... ಈ ಸುಂದರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೊಕ್ಸನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ನಂದಿನಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರಂತೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ.. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಡುಗೂರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಂದಿನಿಗೆ ನಟಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಬಂತು ಅಂತೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಮಗೂ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಂದಿನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

