  ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ

ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ

Gilli nata: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 
1 /5

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೋಟ್‌ ಪಡೆದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..

2 /5

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನುವವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ..  

3 /5

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ..ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು,ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

4 /5

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಳಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ‌ ಬಣ್ಣದ ಕವರ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಡೆತ ತುಂಬಾ ರಭಸವಾಗಿದ್ದು,ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ..  

5 /5

ಇನ್ನೂ ಗಿಲ್ಲಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಬಾಗಿದ್ದು,ಹೋಯ್‌ ಯಾಕಣ್ಣ ಅಂತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕವೇ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..  

