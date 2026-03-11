ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ

Gilli nata: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೋಟ್ ಪಡೆದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನುವವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ..ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು,ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಳಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕವರ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಡೆತ ತುಂಬಾ ರಭಸವಾಗಿದ್ದು,ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನೂ ಗಿಲ್ಲಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಬಾಗಿದ್ದು,ಹೋಯ್ ಯಾಕಣ್ಣ ಅಂತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲಕವೇ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..