Faria Abdullah on Prabhas : ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹುಬಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಾ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು.. ಯಾರು ಆ ಚೆಲುವೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರಭಾಸ್.. ಈ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ. ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭಾಸ್ ರಾಜು.. ಬಾಹುಬಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕಿಯರ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳು ಅವರನ್ನು 'ಅಣ್ಣಾ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಸ್.. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ 'ಜಾತಿ ರತ್ನಾಲು' ಖ್ಯಾತಿಯ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಫರಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್.. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು..? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ಫರಿಯಾ.. "ಬೇರೆ ಯಾರು.. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಣ್ಣಾ" ಎಂದು ಅವಳು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಶ್ರೀಮುಖಿ.. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಾ.. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
'ಜಾತಿರತ್ನಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಆ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ 'ಚಿಟ್ಟಿ' ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಅದರ ನಂತರ, ಈ ನಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.