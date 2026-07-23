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T20 ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೈತನ ಮಗ ಎಂಟ್ರಿ.. ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಂದೆ, ಸಹೋದರನ ತ್ಯಾಗ ಎಂಥಹದ್ದು?

Written ByBhimappa
Published: Jul 23, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:20 PM IST
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಹರಾರೆ ನಗರದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ರಾಜಸ್ತಾನ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Farmer son Ashok Sharma makes debut: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಹರಾರೆ ನಗರದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ರಾಜಸ್ತಾನ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 126 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಶೋಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 4 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯದೇ 29 ರನ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಶೋಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 24 ಬಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 29 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ರನ್‌ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.   

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ಈ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ. ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ನಾಥುಲಾಲ್, ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದರು. ಮಗನಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  

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ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಮನೆಯ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಹೋದರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್‌ರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.   

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ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದರು.  

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ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ.   

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