/T20 ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೈತನ ಮಗ ಎಂಟ್ರಿ.. ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಂದೆ, ಸಹೋದರನ ತ್ಯಾಗ ಎಂಥಹದ್ದು?

Farmer son Ashok Sharma makes debut: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಹರಾರೆ ನಗರದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ರಾಜಸ್ತಾನ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 126 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ 4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೇ 29 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 24 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ. ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ನಾಥುಲಾಲ್, ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದರು. ಮಗನಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಮನೆಯ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಹೋದರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 22 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದರು.
ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ.