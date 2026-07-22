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ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಸೂಸುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ- ಕಟಾವಿಗೂ ಮೊದಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 22, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:05 PM IST

ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರಿಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

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ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸಿದ ರೈತರು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ.

Farmers New Income2/6

ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ರೈತರು

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಸಲು

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಕೇರಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.  

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ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನಡುವೆ ಫೋಟೋ, ರೀಲ್ಸ್

ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಸಲು ನೋಡಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Farmers New Income5/6

ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಣ ನೀಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

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ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗೆ ಸೂಸುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ರೈತನ ಮೊಗದಲ್ಲೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

TAGS:
Farmers New Income
farmers
Sunflower
crop
Bandipur
Bandipur road
Gundlupet
Selfie
Farmers Earning
harvest

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