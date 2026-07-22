/ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಸೂಸುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ- ಕಟಾವಿಗೂ ಮೊದಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ

ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರಿಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಕೇರಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಫಸಲು ನೋಡಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಣ ನೀಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗೆ ಸೂಸುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ರೈತನ ಮೊಗದಲ್ಲೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.