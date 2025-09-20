ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ರೈತರ ವಯಸ್ಸು 18ರಿಂದ 75 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿರಬೇಕು.ಕನಿಷ್ಠ 2 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು.ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತನು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ರೈತರ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಕೆಸಿಸಿ) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಬಡ್ಡಿ ದರ 7% ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಅಡಮೆ ಮಾಡಿದರೆ 3%ರಷ್ಟು ರಿಬೇಟ್ ದೊರೆತು,ಕಾರ್ಯತಃ ರೈತರು ಕೇವಲ 4% ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲದ ಬಳಕೆ: ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜಗಳು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು, ಪಶುಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು: - ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ - ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ - ಮತದಾರ ಸಂಪುಟಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ (ವೋಟರ್ ಐಡಿ) - ಆಹಾರ ಸಂಪುಟಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ (ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್) - ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳು - ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.