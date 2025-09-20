English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ರೈತರ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಕೆಸಿಸಿ) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಬಡ್ಡಿ ದರ 7% ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಅಡಮೆ ಮಾಡಿದರೆ 3%ರಷ್ಟು ರಿಬೇಟ್ ದೊರೆತು,ಕಾರ್ಯತಃ ರೈತರು ಕೇವಲ 4% ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ: ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಲು ರೈತರ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 75 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿರಬೇಕು.ಕನಿಷ್ಠ 2 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು.ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತನು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸಾಲದ ಬಳಕೆ: ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜಗಳು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳು, ಪಶುಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು: - ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ - ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ - ಮತದಾರ ಸಂಪುಟಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ (ವೋಟರ್ ಐಡಿ) - ಆಹಾರ ಸಂಪುಟಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ (ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್) - ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಗಳು - ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

