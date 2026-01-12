ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ!

peel garlic remove 2 kg garlic skin: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕರಿ, ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬೆರಳುಗಳು ನೋಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಸಹ ಬಳಲುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಗ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ತಂತ್ರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಗಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಈಗ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು 30 ರಿಂದ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಲವಂಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಂತೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎರಡನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿಗಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೂರನೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ 15 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಣ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.