Bigg Boss Malayalam Season 7 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7 ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ 7ಗೆ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವೇದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಮೂಲ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್) ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿತು. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
ನಾನು 10 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ನಾನು 23 ವರ್ಷದವಳಾದಾಗ ಪದವಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ನನ್ನ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆವು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮಾತ್ರ.
ನಾವು ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒದ್ದರು. ಅಂದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ನಾನು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ರೈಲಿನಿಂದ ಜಿಗಿದುಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಬದಲು ಮಂಗಳೂರು ವರೆಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.
ಆ ಪ್ರಯಾಣ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಹ ಎದುರಿಸದಂತೆ ನಾನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಅವರ "ಪ್ರೇಮಂ" ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ವೇದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಬ್ಬ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಇನ್ ಮುಲ್ಲನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.